Депутат смастерил плакат

Переславский депутат Сергей Хабибулин не остался в стороне от важного для всей страны вопроса и выразил своё мнение по поводу пенсионной реформы, которую сегодня обсуждают в Госдуме. Собственно, в самой Госдуме Хабибулин и высказался. В письменном виде. Депутат пришел в думу с плакатом.

— Нахожусь сейчас в Государственной думе, где проходит рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Выражаю свою позицию по этому закону, — написал Хабибулин на своей страничке в фейсбуке. И выложил фото с плакатом «Я против повышения пенсионного возраста».

Ни рыба ни мясо: что ярославские власти думают о повышении пенсионного возраста.



Оказался, получается, в гуще событий, ведь именно сейчас депутаты Госдумы яростно обсуждают скандальную реформу, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет мужчинам и до 63 — для женщин. На нашем сайте сейчас идёт онлайн-трансляция из зала заседаний Госдумы.