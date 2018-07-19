Мужчины укради ноутбук

На что рассчитывали двое молодых людей, решивших украсть дорогой ноутбук из известного магазина техники? Неужели они не в курсе, что сейчас везде установлены камеры видеонаблюдения? Они-то и запечатлели горе-воришек. Сначала двое мужчин зашли в помещение магазина и, вальяжно прогуливаясь, якобы выбирали ноутбук. Даже на кнопочки понажимали для пущей убедительности. Потом, убедившись, что все продавцы заняты, один из них засунул ноутбук в сумку. После чего мужчины ушли.



Воры попали на камеру

— Разыскиваются два молодых человека, совершивших кражу дорогостоящей техники в торговом центре «Шоколад». Фото и видео прилагаются. Давайте не будем спускать такие действия с рук, — обратились к ярославцам сотрудники магазина.



Если вы узнали воришек, обратитесь, пожалуйста, в магазин или к нам в редакцию.

