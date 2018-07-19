Внедорожник резко перестроился перед маршруткой 
Внедорожник резко перестроился перед маршруткой 

На проспекте Октября в Ярославле маршрутка врезалась в «Киа» на светофоре у остановки НИИМСК. 

Авария случилась накануне, но водители обсуждают её до сих пор. Ведь от удара маршрутки у внедорожника смяло задний бампер и дверь багажника, а саму машину откинуло вперёд. Водители обсуждают, кто виноват, водитель маршрутки или иномарки, который довольно резко перестроился прямо перед автобусом с пассажирами. 

Водитель пазика не успел среагировать 
Водитель пазика не успел среагировать 

— Говорят, признали виновным «Киа», — рассказывает автоэксперт Максим Малкин. 

— Маршрутка с пассажирами не может резко остановиться, люди могут пострадать. Думаю, правильно, что «Киа» признали виновным, — поддерживает его Ярик Яриков. 

Как произошла авария, смотрите на видео.

Ещё одна авария с маршруткой произошла сегодня утром на улице Урицкого. Здесь в маршрутку влетел «Рено-Дастер».