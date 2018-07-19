Игорь Осипов пропал 16 июля

Игоря Осипова ищут уже третьи сутки. 42-летний мужчина пропал, выйдя с вокзала Ярославль-Главный 16 июля около 00:40. Домой мужчина не приехал.

Мужчина ростом 176, худощавый с короткими тёмными волосами. На груди у него татуировка в форме морского штурвала, а с собой в руках была синяя борсетка. Мужчина был в тёмно-синем свитере, чёрной футболке, синих джинсах и чёрных кроссовках.

— При волнении он может заикаться, — уточняют волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».

А также уточнили, что камеры уличного видеонаблюдения на площади у вокзала уже отработала полиция.

Напомним, накануне нашлась пропавшая 21-летняя девушка. Она пришла вся исцарапанная.