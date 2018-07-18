В Кировский районный суд Ярославля передали уголовное дело в отношении 49-летнего бизнесмена, который кинул дольщиков на 313,7 миллиона рублей.

Один застройщик обманул 150 дольщиков

Как гендиректор и учредитель общества «Кладезь» мужчина собирался построить три дома в микрорайоне Сокол на проспекте Фрунзе. С 2012-й по 2014-й его компания заключила договоры долевого строительства со 150 семьями, получив со всех деньги полностью.

— Однако в начале 2014 года строительство домов было приостановлено. На одном объекте работы прекращены на стадии фундаментных работ, на втором — на стадии кладки первого этажа, на третьем — на стадии кладки третьего этажа, — рассказали в прокуратуре Ярославля, после проверки которой и возбудили уголовное дело. — Директор тратил деньги от граждан на погашение долгов, обналичивание, расчеты с контрагентами по другим договорам.



В итоге все 150 семей так и не получили жильё. В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена передано в суд.

В Ярославле настолько много обманутых дольщиков, что об их проблемах рассказали президенту Путину во время прямой линии.

Кстати, в этом году в Ярославле подешевели новостройки, но подорожала вторичка.