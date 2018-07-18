Школу давно пора отремонтировать

Опасную ярославскую школу проверила прокуратура.



Ранее мы рассказывали, что школа № 71 попала в тройку самых опасных школ страны в «Народном реестре». Во время проверки в помещениях, где проходят уроки труда, нашли выбоины в кровле, разрушен фасад здания, а внутри здания — следы протечек на потолке и стенах. Замены требуют и окна мастерских.



— Мы направили представление в адрес мэра Ярославля, а также исковое заявление в суд о возложении на органы местного самоуправления и руководство школы обязанности провести ремонт помещений мастерских, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



Кстати, в самой школе знают о сложном положении, но уверяют, что оно некритическое. Что сказал директор, вы можете прочитать здесь.

