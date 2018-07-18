Собаку удалось спасти

В Ярославле собака упала в канализацию рядом с троллейбусным депо в Брагино. Несчастное животное просидело в воде несколько часов, громко скуля. Собаку услышал мужчина, проходивший неподалёку. Он и вызвал спасателей.



— Собака всё же боялась незнакомцев и пряталась в глубине коллектора. Приманивать её пришлось кусочком хлеба. Обвязав собаку верёвкой, спасатели вытянули её на поверхность. А потом, как в мультике Простоквашино, долго гонялись за ней, чтобы верёвку снять, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.



К счастью, всё закончилось хорошо. Собака на свободе.



Хорошо, что в Ярославле так много отзывчивых людей. Правда, встречаются и другие. Ранее мы рассказывали о том, что хозяин привязал своего пса к дереву в лесу и ушёл.