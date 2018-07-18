На восстановление церкви в центре Ярославля потратят больше 100 миллионов рублей
Чтобы сохранить историю, нужно потратить очень много денег. В Ярославле на восстановление церкви, простоявшей 80 лет без куполов, потратят 115 миллионов рублей. Из них уже освоено около 90 миллионов.
На портале госзакупок объявили аукцион на реставрацию Спасо-Пробоинской церкви Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Он находится на площади Челюскинцев. На эти работы потратят ещё 25 миллионов рублей.
Спасо-Пробоинская церковь строилась в 1696–1705 годах. С 1936 года церковь стояла обезглавленной.
Прошлым летом у церкви укрепляли фундамент, обновляли фасады и устанавливали новые купола и кресты.
— Параллельно строились колокольни. Одна из них уже возведена, вторая в процессе, — рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.
Что сделают за 25 миллионов рублей:
- воссоздадут наружные и внутренние художественно-декоративные покраски;
- воссоздадут штукатурную отделку;
- лепнину;
- кровлю;
- позолоту там, где она была раньше.
Деньги на реставрацию старинной церкви тратят из тех 600 миллионов рублей, которые в прошлом году Ярославлю подарила Москва.