В машине было три человека

В Ярославской области на трассе «Газель» улетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло 17 июля утром в Брейтовском районе.



В машине находились 30-летний водитель «Газели», а также 2 его пассажира.



— Водитель и пассажиры получили травмы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Пострадавшим потребовалась помощь врачей. По факту ДТП проводится проверка.

