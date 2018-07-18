В машине было три человека
В машине было три человека

В Ярославской области на трассе «Газель» улетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло 17 июля утром в Брейтовском районе.

В машине находились 30-летний водитель «Газели», а также 2 его пассажира.

— Водитель и пассажиры получили травмы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Пострадавшим потребовалась помощь врачей. По факту ДТП проводится проверка.