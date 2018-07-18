В Ярославской области на трассе «Газель» улетела в кювет: пострадали три человека
18 июля 2018 09:53
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В Ярославской области на трассе «Газель» улетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло 17 июля утром в Брейтовском районе.
В машине находились 30-летний водитель «Газели», а также 2 его пассажира.
— Водитель и пассажиры получили травмы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Пострадавшим потребовалась помощь врачей. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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