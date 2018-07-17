Курян на стадионе было больше, и они болели за свою команду до последнего. Но победа досталась «Шиннику»

Только что ярославский «Шинник» в первом туре нового первенства ФНЛ закончил выездной матч с курским «Авангардом». Домой чёрно-синие возвращаются с победой. Подопечные Александра Побегалова обыграли курян на местном стадионе «Трудовые резервы» со счётом 2:1.



— Ярославцы сыграли неплохо, — говорят болельщики «Шинника». — Но такую бы игру чёрно-синим на этом же стадионе и с этой же командой, но чуть раньше — во время полуфинала Кубка России по футболу в апреле.

Следующий матч «Шинник» проведёт снова на выезде. Во втором туре чёрно-синие сыграют в Новосибирске с местной «Сибирью» 22 июля.

