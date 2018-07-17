«Раньше бы так играли»: как ярославский «Шинник» провёл первый матч сезона
17 июля 2018 20:35
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Только что ярославский «Шинник» в первом туре нового первенства ФНЛ закончил выездной матч с курским «Авангардом». Домой чёрно-синие возвращаются с победой. Подопечные Александра Побегалова обыграли курян на местном стадионе «Трудовые резервы» со счётом 2:1.
— Ярославцы сыграли неплохо, — говорят болельщики «Шинника». — Но такую бы игру чёрно-синим на этом же стадионе и с этой же командой, но чуть раньше — во время полуфинала Кубка России по футболу в апреле.
Следующий матч «Шинник» проведёт снова на выезде. Во втором туре чёрно-синие сыграют в Новосибирске с местной «Сибирью» 22 июля.
Фото: ФК «Авангард»
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