Приставы следят, чтобы с демонтажем стоянки не затягивали

В Ярославле Арбитражный суд рассмотрел иск, поданный городским департаментом земельных отношений совместно с агентством по аренде земельных участков. Те требовали, чтобы частный предприниматель демонтировал платную стоянку, которая находится в Брагино за рынком Дзержинского района.



— Суд принял сторону истцов и постановил снести парковку, — рассказали в управлении службы судебных приставов.



Также в УФССП России по Ярославской области рассказали, что проверили, как идёт демонтаж — хозяин уже начал разбирать забор.



Есть и новость хорошая для всех ярославских автовладельцев — в центре города с парковкой станет проще.

