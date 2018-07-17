На проклятом перекрёстке в Ярославле снова разбились машины: хроника аварий
Этот перекрёсток просто притягивает к себе аварии. На пересечении Мышкинского проезда и улицы Лисицына снова разбились две машины.
«Двенашка» влетела во внедорожник, который неспешно поворачивал налево, забыв, что преимущество на дороге на этот раз не у него.
— «Двенарь» чуть не кувыркнулся вперед, пока тормозил. А левоповортный и не пропустил, и не притопил, — осуждает действия водителя иномарки автомобилист Сергей Писарев.
Видео ДТП опубликовал «ЯрНет», сама авария случилась в воскресенье.
Хроника ДТП
Аварии на проклятом перекрёстке случаются практически всегда по одному сценарию.
8 ноября 2017 года в забор улетел «Рено».
14 декабря 2017 по перекрёстку разлетелись «Ниссан» и «Хонда».
15 декабря 2017 года откинуло в забор «Дэу-Нэксию».
Почему это происходит? Председатель федерации автовладельцев России в Ярославской области Темур Абдулаев объяснил, в чём его проклятие.
— Узкий перекрёсток и много трафика для поворота. Я был бы рад, если бы там поставили допсекции на светофорах для поворотов на Лисицына в обе стороны, — говорит Темур Абдуллаев. — Таким образом, поворачивающие уйдут в свое время, а остальные не будут им мешать. Чуть увеличится время прохождения перекрёстка.