На перекрёстке Мышкинского проезда и улицы Лисицына машины бьются слишком часто

Этот перекрёсток просто притягивает к себе аварии. На пересечении Мышкинского проезда и улицы Лисицына снова разбились две машины.



«Двенашка» влетела во внедорожник, который неспешно поворачивал налево, забыв, что преимущество на дороге на этот раз не у него.

— «Двенарь» чуть не кувыркнулся вперед, пока тормозил. А левоповортный и не пропустил, и не притопил, — осуждает действия водителя иномарки автомобилист Сергей Писарев.

Видео ДТП опубликовал «ЯрНет», сама авария случилась в воскресенье.



Хроника ДТП

Аварии на проклятом перекрёстке случаются практически всегда по одному сценарию.

8 ноября 2017 года в забор улетел «Рено».

14 декабря 2017 по перекрёстку разлетелись «Ниссан» и «Хонда».

15 декабря 2017 года откинуло в забор «Дэу-Нэксию».

Почему это происходит? Председатель федерации автовладельцев России в Ярославской области Темур Абдулаев объяснил, в чём его проклятие.

— Узкий перекрёсток и много трафика для поворота. Я был бы рад, если бы там поставили допсекции на светофорах для поворотов на Лисицына в обе стороны, — говорит Темур Абдуллаев. — Таким образом, поворачивающие уйдут в свое время, а остальные не будут им мешать. Чуть увеличится время прохождения перекрёстка.