Мэр ждёт в гости иностранных болельщиков

Иностранцы смогут беспрепятственно приезжать в Ярославль. А кроме того, получить неплохой дисконт. Правда, не все. А только те, кто фанатеет от футбола.



Ярославль присоединился к инициативе Владимира Путина о возможности безвизового посещения России иностранными поклонниками футбола и приглашает всех владельцев паспортов болельщика посетить наш город.



— Для них до конца 2018 года будет предоставлен дисконт в отелях, ресторанах, кафе и музеях центра Золотого кольца России, — рассказали в мэрии Ярославля.



Напомним, что Ярославль тоже яростно поддерживал нашу сборную. Фото самых горячих болельщиц вы можете посмотреть тут.

