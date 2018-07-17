Девушка уже прославилась на всю страну

Ярославна Екатерина Панфилова отправится на передачу «Давай поженимся». Правда, девушка будет участвовать в качестве подружки невесты. Екатерина будет давать советы и помогать подруге выбрать жениха.



— Моя подруга родом из Иваново. В детстве она вместе с мамой перебралась в Нидерланды и уже много лет живёт там, — рассказала Екатерина.



Выпуск программы состоится в августе. Екатерина ищет молодых людей и девушек, которые также хотят принять участие в съёмке этой программы.



Интересно, что гламурная блондинка сама три раза была невестой на передаче «Давай поженимся».



— Каждый раз я выбирала женихов, но за пределами шоу отношения не сложились, — рассказала Екатерина.



Сейчас она и её подруга активно готовятся к съёмкам.



Напомним, недавно Екатерину узнала вся страна. Девушка рассказала о том, как пластический хирург изуродовал её грудь. После этого она прославилась и попала на Первый канал.

