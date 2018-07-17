Ярославцы, оказывается, люди не бедные. Об этом говорят цифры от Центробанка по Ярославской области, который подсчитал, сколько денег лежат на депозитных вкладах в регионе.

Ярославцы несут в банки миллиарды

Так, только за прошлый год жители отнесли в банки 17,6 миллиарда рублей. Всего банки хранят 197,9 миллиарда рублей накоплений от ярославцев.

— Объем средств, привлеченных банковским сектором Ярославской области, к началу июня текущего года составил 246,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным датой 2017 года, рост составил 14 миллиардов рублей. Основной прирост пришёлся на вклады населения, вклады индивидуальных предпринимателей увеличились незначительно, а депозиты юридических лиц уменьшились на 1,7 миллиарда рублей, — рассказал заместитель управляющего отделением по Ярославской области Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Борисович Ефремов.

Всего в Ярославской области работают 4 региональных банка, 5 филиалов и 259 структурных подразделений.

Тем временем власти Ярославля ищут больше миллиарда рублей в кредит.