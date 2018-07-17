Виктория Смирнова — героиня истории

— Начальство приходило, ругалось, — грустно глядя в монитор, говорит сотрудница Почты России в пёстрой блузке. Она заменяет здесь главного оператора Аллу Денисову, пока та на больничном. Заменяет по 12 часов в сутки.

Вход в отделение почты, где сотрудники сами покупают себе ручки

Мы снова оказались в маленьком душном помещении почтового отделения на проспекте Ленина в Ярославле. Именно здесь работает, пожалуй, самая смелая сотрудница — 22-летняя Виктория Смирнова. Она прославилась после того, как рассказала в Twitter об ужасных условиях работы всех сотрудников Почты России и о несправедливости. О крошечных зарплатах, переработках и покупке канцтоваров за свой счёт и выкупе товаров с витрин в конце месяца. О неуважении высшего начальства к простым работникам.



Девушка за сутки стала популярной, её историю цитировали интернет-пользователи по всей стране. Все сотрудники маленького отделения встали за Вику горой. 76.ru рассказал её историю, и теперь каждый второй посетитель отделения почты тоже знает, что Вика Смирнова — звезда.



Правда, теперь звезда перегорела.



Не пишите обо мне больше



Оператор набивает что-то в компьютере и продолжает рассказывать.

Героиня этой истории улыбается и сейчас

— А больше ничего не произошло. Наказания не было, но и премии тоже не было. Уж не знаю, связано ли это? Бумаги привезли. Но клей, степлер я из дома принесла. Этого как не было, так и нет.



Но даже эти слова звучат не возмутительно, а грустно. Во всем отделении будто витает дух кротости и смирения. Идём к самой Вике. Она сегодня в красивой белой блузке и с розовой помадой на губах.



— Не надо про меня писать, — говорит Вика.

Пока я пытаюсь узнать, почему девушка отказывается теперь говорить, в наш разговор внезапно встревает седой дедушка в белой рубашке.

— Не говорите ей ничего, это опасно. Всё запишет, — полушутя, говорит Виктория.

— Да она лучше всех! — вступается дедушка.



Спустя две недели после того, как маленькая революционерка устроила разнос в интернете, она всё так же улыбается посетителям. И любит свою работу. Спрашивает у коллег бумаги для черновиков и молчит о том, как прошёл её разговор с начальством.

В отделении почты места мало. Очередь часто выходит на улицу

Бонусом к популярности на девушку посыпалась критика. На почту приходят посетители, которые прочли её историю. Одни её укоряют, говоря, что девушка могла бы сменить работу. Другие поддерживают. Сама Виктория уже ничего не комментирует.



Купите ручки



Однако ручки в отделение, похоже, всё-таки купят. И хотя бы некоторое время сотрудникам не придётся обеспечивать себя необходимым на работе за свой счёт.



— Да, с сотрудниками проведено дополнительное обучение, — прокомментировал пресс-секретарь Почты России в Ярославской области. — Поставка эксплуатационных материалов со склада почтамта в отделения проводится согласно заявкам. Отметим, что за период с января по июнь 2018 года из отделения № 3 поступило всего четыре заявки, отгрузка материалов согласно данным заявкам производилась в полном объеме.



Также пресс-секретарь заверил, что работники переедут в удобное помещение, которое сейчас ремонтируется. В текущих условиях им придётся поработать до сентября–октября этого года.