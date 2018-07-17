Тело обнаружили коммунальщики

Страшную находку нашли коммунальщики в подвале жилого дома на улице Белинского. Там прорвало трубу, подвал затопило. Жильцы вызвали рабочих. Когда стали устранять неполадки, обнаружили скелет. Сейчас по останкам невозможно определить, мужчина это или женщина. Их отправят на медицинскую экспертизу. На черепе не обнаружили никаких повреждений. По всей вероятности, смерть была ненасильственной.



— По факту обнаружения тела проводится проверка, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.



Вчера стало известно о том, что жители Ярославской области нашли в своём дворе тело соседки.