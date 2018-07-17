В аварии пострадал 26-летний водитель ВАЗа

Грубое нарушение правил дорожного движения привело к печальным последствиям. 26-летний мужчина ехал по трассе на своём ВАЗ-2115. В Переславском районе он, обгоняя машину, пересёк сплошную линию и вылетел на встречку. В этот момент по дороге на «Ауди» ехал 40-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось.



— Авария произошла ночью в 03:27, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



В результате ДТП от отечественного автомобиля не осталось живого места. Сам водитель ВАЗа тоже серьёзно пострадал. Его увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом правой почки и переломом правой ключицы. Водителю иномарки повезло больше. Сработавшие подушки безопасности спасли ему жизнь. И сами травмы оказались несерьёзными.



По факту ДТП проводится проверка.

