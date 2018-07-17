Внезапно. Часовню с тысячерублевой купюры выкрасят в нестандартные цвета
17 июля 2018 06:23
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Будет авангардно! Часовню Казанской Божьей Матери в центре Ярославля (она изображена на купюре в 1000 рублей) вдруг решили выкрасить в контрастные цвета.
Сейчас шлифуют стены часовни. Когда они станут гладкими, на постамент памятного знака положат гранит. И вот он-то и будет очень контрастным.
— Он будет чёрного и красного цветов, выглядеть это должно ярко и необычно, — сказал заместитель начальника управления инженерного обеспечения ДГХ Олег Одинцов.
После у часовни поставят две скамьи и урны, наладят декоративное освещение. Территорию вокруг памятного знака вымостят плиткой.
Фото: мэрия Ярославля
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