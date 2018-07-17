Спасибо, что доплыл

В субботу спасателям центра гражданской защиты пришлось вытаскивать из воды пассажира теплохода «Москва». Мужчина выпрыгнул за борт.

В воде он оказался как раз на судовом ходу, а этот очень опасно. Спасатели, которым поступил сигнал, тут же примчались и доставили его на берег.

Как выяснилось, с теплохода мужчина прыгнул не просто так — очень торопился.

— Нетрезвого мужчину на берегу ждали друзья. Со всей компанией была проведена профилактическая беседа об опасности прыжков с движущегося судна и нахождения пловцов на судовом ходу, — рассказали в центре гражданской защиты Ярославля.

Этим летом уже произошёл трагический случай на воде — в реке утонул 18-летний парень. Друзья говорят, его утащил сом.