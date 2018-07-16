Юноше было всего 18 лет

Родственники погибшего 18-летнего Никиты Егорова рассказали, что стало причиной его смерти.

— Это была механическая асфиксия. Никита задохнулся. Причина стала известна после вскрытия, которое делали сегодня, — рассказали родственники.

Трагедия случилась 12 июля. 18-летний парень купался на Волге возле судостроительного завода. Все было хорошо, Никита плавал на спине, но внезапно стал барахтаться, закатил глаза и пошёл на дно. Отдыхающие рядом сразу же вызвали скорую, спасателей и полицию. Однако они не смогли обнаружить тело Никиты. Сначала друзья выдвигали невероятную, казалось бы, версию: Никиту утащил сом. Но опытные рыбаки, с которыми мы разговаривали, посчитали, что это вполне могло произойти. Ведь крупные сомы вполне могут утащить человека. Но после того, как в субботу, 14 июля, тело Никиты обнаружили, стало понятно, что никто на него не нападал: на теле не обнаружили повреждений.

Похоронят Никиту завтра на Осташинском кладбище. Прощание начнётся в 10:00.