Отпускать из больницы будут на второй-третий день

В Ярославле придумали, как по-новому лечить одну из самых распространённых болезней — остеохондроз.



По новой технологии, пробираться к больному месту будут микрохирургически — через межпозвонковое отверстие. Так, уверяют специалисты, лечение менее травматично, операция проходит быстрее, и не нужен общий наркоз — только местный.



— Новая методика наиболее актуальна для пациентов, которым из-за множества сопутствующих заболеваний не рекомендованы операции на позвоночнике под общим наркозом, — объяснила директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. — Таким образом, наши врачи теперь реально могут улучшить качество жизни людей. И, что немаловажно, эти операции для пациентов выполняются бесплатно.



Такие операции можно делать даже тогда, когда у человека острые боли. После операции выпишут уже на второй-третий день.



— Мы используем эндоскоп с малым диаметром, изображение выводится на экран стандартной эндоскопической стойки, — говорит заведующий нейрохирургическим отделением № 3 Олег Герасимов. — В дальнейшем сможем оперировать и пациентов с грыжами дисков на шейном и грудном отделах позвоночника, при изменениях и костных разрастаниях.



Скоро и пациентов, которые нуждаются в пересадке костного мозга, перестанут отправлять в Москву и начнут лечить в Ярославле. Новый медицинский центр планируют создать на базе областной больницы.

