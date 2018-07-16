Бабушка была обезвожена

В Ярославле волонтёры двух поисковых отрядов — Liza Alert и «ЯрСпас» — вывели из леса 86-летнюю бабушку. Пожилую женщину искали целые сутки.



Валентина Корчан из села Половецкое пропала 5 июля. Поздним вечером волонтерам позвонили родственники — бабушка не вернулась из леса. Объединившись, волонтёры отправились на поиски.



Искали в лесах Переславского района.



Но в первый день на след не вышли. Отправились на поиски и 6 июля.



— «Будили» пропавшую: «Валя, Валя, проснись!», «Валя, поехали в Курган!». Но отклика не было, только лаяли собаки где-то слева от дороги, — рассказали волонтёры.



Попыток не оставляли. И вдруг услышали:



— Да тут я! Вы чего, потерялись?



Возле недостроенного дома, на стопке сложенных брусьев, укрытых брезентом, сидела бабушка.



— Чтобы убедиться в том, что найдена именно наша бабуля, мы стали спрашивать, как ее зовут. Она уверенно ответила: «Валя!». На вопрос, где она живет, назвала адрес. Мы спросили, а в каком это городе? «В Кургане! — ответила она. — Вы чего, не знаете что ли? В Кургане, конечно, где же еще». Потом она осознала, что все-таки потерялась, и стала благодарить нас, говорить, как здорово, что её не съели волки. Бабушка была с признаками обезвоживания, у нее были пересохшие губы, самостоятельно передвигаться она была не в состоянии, — рассказали в отряде Liza Alert.



Волонтёры вызвали скорую, до приезда медиков эвакуировали бабушку в штаб, согрели и напоили водой. Скорая отвезла бабулю в больницу.

