Убирать за собой ещё не все научились

В Ярославской области решили создать общественные патрули для борьбы со свалками. Об этом заговорили члены экспертной группы «Лес», которая формирует сейчас новую экологическую политику.



В Ярославском лесничестве полагают, что с незаконными рубками проблему решили. А вот с мусором — нет.



Теперь хотят создать патрули, которые будут следить за чистотой леса. Но понятно, что все леса такие патрули не обойдут. И потому ярославцев просят самим фотографировать тех, кто свинячит в лесу.



В 2017 году из ярославских лесов вывезено 360 самосвалов мусора.



— Мусор — это просто беда, — сказал врио директора «Ярославского лесничества» Алексей Федотов. — Фотокамеры не спасают — их воруют. Необходимы экологические патрули, посты, например, с участием волонтеров из «Экодесанта». Это хороший проект. И нужна помощь населения с данными фотофиксации, чтобы показательно наказывать нарушителей.



Всё по теме мусорного скандала в Ярославле.