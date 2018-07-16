Всех детей осмотрит фтизиатр

Скандал в перинатальном центре: в больнице работала медсестра с туберкулёзом. Она смотрела за детьми, которые попали в отделение патологии для новорождённых. Родители узнали обо всём, когда их стали обзванивать участковые педиатры с просьбой привести детей для осмотра фтизиатром. Под угрозу попали дети, которые появились на свет с января по июнь этого года. Ведь только в июне стало известно, что в больнице работает медсестра с туберкулёзом.



В суд или самосуд

- Я родила ребёнка 15 февраля. Недавно мне позвонила педиатр и сказала, что, когда мы лежали в перинатальном, был контакт с туберкулёзным больным. Отправляют к фтизиатру и на приём в тубдиспансер, - рассказывает мама Юлия Головачёва.



Другая мама, которая лежала с ребёнком в перинатальном центре, рассказывает: она родила дочку 28 января на 31 неделе. До 15 марта лежала в отделении патологии для новорождённых.



- Нам сообщили, что одна из медсестёр была больна туберкулёзом. Сегодня были в тубдиспансере, нам сделали две Манту (по одной в каждую ручку) и рентген легких. Прививок у нас нет. Медотвод по показаниям. Страшно. Проверять будут в общей сложности около 400 детей. Имя этой медсестры не разглашается. Ещё бы, там и самосуд могли бы устроить. Вопрос: кто понесёт ответственность за сей факт? Где огласка? Почему мы по-тихому возим за свои деньги деток на такси, хотя могли бы сидеть дома и играть. Кто ответит? Лично я хочу за такое подать в суд! – возмущается ярославна.



Мамы в панике: туберкулёз сама по себе опасная болезнь. А тут, получается, в контакте с больным человеком были дети, которые и так родились ослабленными. Иммунитет мог не справится с заразой.



Врач пришла на работу здоровой

Мы обратились в департамент здравоохранения Ярославской области, чтобы узнать, что теперь делать родителям, и как так вышло, что рядом с детьми в больнице находилась больная туберкулёзом медсестра.



- Весь медицинский персонал при приёме на работу, а также раз в полгода проходит обследование. Эта медсестра пришла на работу в январе, она прошла обследование и на момент приёма на работу была абсолютно здорова. Видимо, она заразилась в промежутке с января по июнь. В июне во время планового осмотра болезнь выявили. От этого не застрахован никто, в том числе врачи, туберкулёзом можно заразиться, например, в общественном транспорте, - рассказала директор детской туберкулёзной больницы Анна Виноградова.



Как пояснили порталу 76.ru в департаменте образования, болезнь выявили на начальной стадии. Медсестру сразу же положили в больницу, взяли анализы. По словам Анны Виноградовой, сейчас можно c уверенностью сказать, что это была закрытая, то есть незаразная, форма туберкулёза.



Всего в контакте с медсестрой были 433 ребёнка. Часть из них уже проверили – детям сделали Манту. Все реакции отрицательные. На этой неделе проверят всех остальных. Вопрос о лечении будет решаться в каждом конкретном случае индивидуально. Весь персонал перинатального центра также прошёл осмотр: среди работников не нашли ни одного больного туберкулёзом.







- Благодаря работе профилактической службы перинатального центра обнаружить факт заболевания и начать предпринимать меры удалось своевременно, – сказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Наталья Олендарь. – Те дети, кто уже успел побывать у фтизиатра, здоровы. Осмотр продолжается. Полностью проверен медперсонал перинатального центра, заболевших также нет.



«Ярославль без прививок»

- Я хочу попросить всех родителей, не отказываться от прививок, в том числе, от БЦЖ. Эта вакцина очень надёжная, осложнения даёт крайне редко. К сожалению, от прививок стали часто отказываться. В нашем городе есть движение «Ярославль без прививок». А ведь эти родители, которые сейчас отказываются прививать своих детей, сами получили в детстве вакцинацию. Почему они отказываются, сложно сказать. Но если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться к нам, мы ответим на все вопросы, - пояснила Анна Виноградова.



Главный врач областного перинатального центра Дмитрий Гурьев также готов ответить на все вопросы родителей. Всех желающих он ждёт завтра в 15.00 в своём кабинете по адресу Тутаевское шоссе, 31В.



Сама же медсестра сейчас лечится. Как нам рассказали в департаменте образования, увольнять её не собираются. Ведь она даже не знала о своей болезни.







Справка 76.ru



Детская поликлиника и стационар областной клинической туберкулёзной больницы 50-11-72 (регистратура), 50-11-68 (приемный покой)



Флюростанция областной клинической туберкулёзной больницы 72-93-40



Дежурный врач стационара ул.Бабича 8 (930) 126-03-14



Департамент здравоохранения Ярославской области 30-37-58

