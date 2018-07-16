Сегодня днём в Ярославле самосвал разворотил «шестёрку». Авария случилась на Юго-западной окружной дороге в районе посёлка Ивняки.

Авария на Юго-западной окружной дороге

— Похоже, водителю ВАЗа досталось. Его машину смяло, как консервную банку, — рассказывают проезжающие мимо места аварии водители.

Вишнёвый ВАЗ столкнулся с самосвалом, который сейчас стоит на обочине. Грузовик, похоже, не получил даже царапин. Зато «шестерку» с разделительной полосы сейчас будут вывозить на эвакуаторе. Поэтому на ближайший час на окружной возможны пробки.

В выходные много аварий было на трассах в Ярославской области. Одна особенно страшная произошла в Ростовском районе. Жена погибшего в этом ДТП ждёт ребёнка и пишет трогательные письма супругу, который уже не вернётся домой.