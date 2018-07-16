Александру Рыжухину был 61 год

Несколько месяцев у семьи Александра Рыжухина (замначальника управления «Газовых турбин»), пропавшего на Рыбинском водохранилище, была надежда, что он ещё может быть жив. Но, к несчастью, Александра нашли мёртвым.

Трагическая история произошла в конце марта. Александр отправился на водохранилище на снегоходе. И пропал. Ни его, ни снегохода так и не нашли на обледеневшем море. Поиски шли четыре месяца. Понимали — снегоход наверняка затонул, но где искать тело мужчины? Рыбинское море достаточно большое, подводным течением могло унести куда угодно.

И вот в конце июня тело Александра нашли.

— Его отнесло в Пошехонский район, — рассказал источник порталу 76.ru. — Тело прибило в кусты на берегу. А снегоход так и не нашли.

Александр работал на известном рыбинском предприятии «Газовые турбины». Ему был 61 год. Когда он пропал, специалисты сразу предположили — всё дело в течении. Оно на водохранилище, оказывается, очень сильное.