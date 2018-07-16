Работы завершатся

В Ярославле начали ремонтировать Ленинградский проспект. Наконец-то! Ездить, как по стиральной доске и маневрируя среди кратеров, надоело.



Сейчас работы на самом начальном этапе: дорожники выкопали бордюры.



— Дорога будет отремонтирована от проспекта Октября до улицы Волгоградской. Срок выполнения — работ до 10 октября, — рассказали в мэрии Ярославля. — Дорожники положат два новых слоя асфальта, заменят светофоры, ливнёвки, знаки, лежачих полицейских и нанесут новую разметку.



Чиновники уверяют, что 10 октября — это крайний срок сдачи дороги. Мы надеемся, что ремонт будет продвигаться быстро. Но ради «живой» подвески готовы потерпеть.



Кстати, недавно отремонтировали Юго-Западную окружную дорогу. Но что-то пошло не так, и её размыло дождями.