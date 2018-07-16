Утром стала безымянной гостиница «Юбилейная» на берегу Которосли. Со здания старейшего отеля в Ярославле сняли название. По одной букве убрали все девять символов.

Здание гостиницы оставили без названия

76.ru обратился в администрацию гостиницы, чтобы узнать, какая судьба ждёт её название.

Буквы сняли сегодня утром

— Это технические работы. Буквы вернутся на своё место, — пояснила девушка Анастасия из администрации.

Оказалось, что буквы из названия даже не будут заменять на новые, в них лишь отремонтируют подсветку.

Однако их вернут на место

Летом прошлого года одна из букв просто упала с крыши гостиницы.

Здание гостиницы «Юбилейная» в Ярославле начали строить в 1972 году. Восьмиэтажное здание возвели за год. В этом году одной из старейших гостиниц исполняется 45 лет.

Зимой этого года гостиницу выставили на продажу.