Утром стала безымянной гостиница «Юбилейная» на берегу Которосли. Со здания старейшего отеля в Ярославле сняли название. По одной букве убрали все девять символов. 

Здание гостиницы оставили без названия
Здание гостиницы оставили без названия

76.ru обратился в администрацию гостиницы, чтобы узнать, какая судьба ждёт её название. 

Буквы сняли сегодня утром 
Буквы сняли сегодня утром 

— Это технические работы. Буквы вернутся на своё место, — пояснила девушка Анастасия из администрации. 

Оказалось, что буквы из названия даже не будут заменять на новые, в них лишь отремонтируют подсветку. 

Однако их вернут на место 
Однако их вернут на место 

Летом прошлого года одна из букв просто упала с крыши гостиницы

Здание гостиницы «Юбилейная» в Ярославле начали строить в 1972 году. Восьмиэтажное здание возвели за год. В этом году одной из старейших гостиниц исполняется 45 лет. 

Зимой этого года гостиницу выставили на продажу.