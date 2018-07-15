Девушкам нравилось целовать «иностранцев»

Сегодня в Москве состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. За главный трофей поборются Франция и Хорватия.



Этот чемпионат мира запомнится нам многими вещами: самоотверженной игрой сборной России, безудержной поддержкой наших фанатов и красавицами-болельщицами. Прекрасные россиянки стали одними из главных героинь чемпионата мира. Их фотографии облетели весь свет. Но были и те, кто высказывал недовольство поведением наших болельщиц: слишком откровенно они себя ведут, навязываются иностранцам и не скрывают, что готовы провести с ними ночь.



Известный ярославский фокусник и шутник Артём Сыромятников решил проверить, насколько это правда. Он и его друзья отправились в столицу, чтобы «развести» девушек. Ребята представлялись иностранными болельщиками и предлагали неплохо провести время. Надо сказать, что девушки охотно соглашались погулять с «иностранцами», а один из них даже выпросил поцелуй сразу двух красавиц.



— Почему поехали в Москву? В Ярославле не пытались провести подобный эксперимент? — спросили мы у Артёма.



— Пытались, но у нас в городе он провалился. Девушки реагировали на нас не так радостно, не хотели с нами знакомиться. Они воспринимали нас как обычных иностранцев. Поэтому мы поехали в самый эпицентр футбольного праздника, — рассказал Артём.



Что вышло из этой задумки, вы узнаете, посмотрев видео.



Кстати, Артём уже делал ролики, посвящённые чемпионату мира. В последнем его видео девушка показывала грудь.

