Евгению Урлашову готовят подарок на день рождения

В понедельник, 16 июля, бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову исполнится 51 год. Это будет уже шестой день рождения, который бывший градоначальник проведёт за решёткой.



– В колонии он много читает,- рассказали друзья Евгения Урлащова. – В последнее время он увлекается не только художественной, но и исторической литературой.



Сторонники Евгения Урлашова подготовили огромный список книг, которые они сейчас собирают, чтобы передать в рыбинскую колонию, где отбывает наказание бывший мэр.



Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, которого недавно потеряли родные и близкие, вышел на связь. Он рассказал где пропадал и что с ним произошло.



– Ко дню рождения передать, конечно, не получится, – говорят они. – Но,думаем, ему будет приятно от того, что мы помним про эту дату.



Не похоронил Урлашов и идею написать свою собственную книгу, но пока не начал это делать.Говорит, что ему в этом деле будут нужны помощь и поддержка.

Список книг для Урлашова



Уолт Уитмен- «Листья травы»

Тейиб Салих «Сезон паломничества на север»

Салман Рушди «Дети полуночи»

Хуан Рульфо «Педро Парамо»

Луи Фернанд Селин «Путешествие на край ночи»

Тони Моррисон «Возлюбленная»

Ясунари Кавабата «Стон горы»

Вальмики «Рамаяна»

«Эпос о Гильгамеше»

Гюнтер Грасс «Жестяной барабан»

Андрю Бриссо «Трагедия Вероны»

Гарри Батчер «Три года с Эйзенхауэром»

Вернер Брокфорд «Секретные специальные подразделения второй мировой войны»

Морис Хэнки «Политика, испытания и ошибки»

Чарльз Уайтинг «Скорцени. Самый опасный человек в Европе»

1980— Ив Наварр, «Зоопарк»

1981 — Люсьен Бодар, «Анна-Мария»

1982 — Доминик Фернандез, «На ладони ангела»

1983 — Фредерик Тристан, «Заблудшие души»

1984 — Маргерит Дюрас, «Любовник»

1985 — Ян Кеффелек, «Варварские свадьбы»

1986 — Мишель Гост, «Ночной слуга»

1987 — Тахар Бенжеллун, «Священная ночь»

1988 — Эрик Орсенна, «Колониальная выставка»

1989 — Жан Вотрен, «Большой шаг навстречу доброму Богу»

1990 — Жан Руо, «Поля славы»

1991 — Пьер Комбеско, «Дочери Голгофы»

1992 — Патрик Шамуазо, «Тексако»

1993 — Амин Маалуф, «Скала Таниоса»

1994 — Дидье Ван Ковелер, «Путь в один конец»

1995 — Андрей Макин, «Французское завещание»

1996 — Паскаль Роз, «Охотник Зеро»

1997 — Патрик Рамбо, «Битва»

1998 — Поль Констан, «Откровенность за откровенность»

1999 — Жан Эшноз, «Я ухожу»

2000 — Жан-Жак Шуль, «Ингрид Кавен»

2001 — Жан-Кристоф Руфен, «Красная Бразилия»

2002 — Паскаль Киньяр, «Блуждающие тени»

2003 — Жан-Пьер Аммет, «Любовница Брехта»

2004 — Лоран Годе, «Солнце клана Скорта»

2005 — Франсуа Вейерган, «Три дня у моей матери»

2006 — Джонатан Литтелл, «Благоволительницы»

2007 — Жиль Леруа, «Песня Алабамы»

2008 — Атик Рахими, «Сингэ Сабур. Камень терпения»

2009 — Мари Ндьяй, «Три сильные женщины»

2010 — Мишель Уэльбек, «Карта и территория»

2011 — Алексис Женни, «Французское искусство войны»

2012 — Жером Феррари, «Проповедь о падении Рима»[1].

2013 — Пьер Леметр, «До свидания там, наверху»

2014 — Лидия Сальвер, «Не плакать»

2015 — Матьяс Энар, «Boussole»

2016 — Лейла Слимани, «Chanson douce» («Сладкая песнь»)

2017 — Эрик Вюйяр, «L’Ordre du jour» («Порядок дня»)

