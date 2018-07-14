Мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал, чтобы в городе по максимуму выкосили траву. И коммунальщики бросились исполнять приказ. И, видимо, немножко переусердствовали.



Такое объявление повесили на дверях подъезда многоэтажки

— В весёлом доме живу, — написала жительница дома № 5 по улице Звёздной в группе «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76» в социальной сети «ВКонтакте» и выложила фотографию.



Девушка сфотографировала объявление, которое повесили у неё на дверях подъезда: «Уважаемые взрослые и дети, жители этого дома! Не кидайтесь морожеными помидорами на работников ЖЭУ, которые косят траву. Иначе они прекратят свою работу и наш дом порастет зеленью! Управдом дома».



По всей видимости, кому-то из жильцов дома не понравился звук газонокосилки.



Ранее мэр Ярославля Владимир Слепцов отругал своих подчинённых за высокую траву в городе. Градоначальник посчитал, что её плохо косят.

