Товары реализуют, если владелец магазина не рассчитается с долгом

Ярославский предприниматель взял кредит, но выплатить его не смог. Приставы Дзержинского района пришли к нему в магазин электротоваров, чтобы вернуть банку 512 тысяч рублей, и наложили арест на светильники, лампы и другие товары.



— Должник с пониманием отнесся к аресту и сам предоставлял приставам товары из магазина для ареста, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Мужчине рассказали, что если он не погасит долг в установленные законом сроки, имущество пойдет на реализацию.



Владелец магазина пообещал, что начнёт рассчитываться с банком в кратчайшие сроки.



Накануне татарским общественникам пришлось из-за долгов проститься с мебелью, люстрой и аквариумом.

