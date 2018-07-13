Ярославские автомобилисты второй день обсуждают необычное предложение ярославского чиновника - отменить повороты налево.

Ярославцы готовы отказываться от личных автомобилей

Такую идею высказал директор городского предприятия «Яргорэлектротранс» Ихльхам Худиев, объяснив её пользой для экологии.



— Выбросы становятся максимальными там, где происходит скопление транспорта на малых скоростях. Машины двигаются на низких оборотах, тормозят и снова стартуют в пробках, которые скапливаются, как правило, у поворотов налево, — говорит Ильхам Худиев.



Правда, ярославские экологи опровергли эти доводы, назвав другие причины загрязнения воздуха.

Однако главным посылом этих обсуждений было желание чиновников пересадить ярославцев с личных автомобилей на общественный транспорт.

76.ru спросил у жителей города, готовы ли они отказаться от своих автомобилей? Оказалось, что 54,4% респондентов готовы пересесть на троллейбусы и автобусы. Но только в том случае, если они будут ездить быстрее, а маршрутов в городе будет гораздо больше.

Ещё 35,1% опрошенных не согласятся на это, потому что маневренность личного автомобиля для них ничем не заменить. И ещё 10,5% опрошенных заявили, что могли бы реже пользоваться личным автомобилем, но полностью отказываться от него не собираются.