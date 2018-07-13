«Муж лежал в луже крови»: в Брагино жестоко избили компанию друзей
В Дзержинском районе Ярославля произошло кровавое побоище. Били даже женщин. Среди пострадавших их двое, ещё один жестоко избитый мужчина в тяжёлом состоянии сейчас находится в больнице.
Всё произошло ночью в начале этой недели.
— Я работаю в салоне красоты, — рассказала Светлана Коханюк. — Иногда по просьбе клиентов приходится задерживаться, вот и в понедельник мы с коллегами закончили только часов в 10 вечера.
Женщины вышли из салона втроём и отправились посидеть в кафе на Ленинградском проспекте рядом с парком Победы.
— Из кафе мы вышли около полуночи, за мной приехал муж, — говорит Светлана. — Дошли до Панина и стали вызывать такси, чтобы разъехаться по домам.
Одна из коллег Светланы уехала, а она достала телефон, чтобы вызвать машину.
— Тут меня кто-то сильно схватил за волосы со спины, — рассказал женщина. — Я услышала только: «Что-то подраться даже не с кем! Скучно!».
Всё произошло внезапно. Муж бросился защищать супругу, ему-то и досталось больше всех. Напали двое мужчин. Как утверждает Светлана, им лет по 30, спортивного телосложения.
— Били профессионально, я занималась кикбоксингом и могу отличить такие удары, — говорит Светлана. — Павла били в основном по голове. Он лежал в луже крови. Когда его перевернули, мне стало плохо.
Всех троих увезли на скорой. У женщин множественные синяки на лице и теле, а супруг Светланы Павел до сих в тяжёлом состоянии в больнице.
— У него двойной перелом челюсти, выбиты зубы, перелом носа, пришлось накладывать шов на бровь, — рассказала Светлана.
Больше всего Светлану задело, что одного из напавших мужчин поймали полицейские и … отпустили.
— Он был весь в крови моего мужа, — говори женщина. — Когда полицейские к нему подошли, он заржал и сказал им, что просто испачкался. Его забрали в отдел, но потом просто отпустили, и теперь он продолжает разгуливать по улицам.
Избитые люди обратились за помощью к ярославцам. Всех, кто стал свидетелем этой драки или снял её на видео, просят откликнуться.
— Мы уже пообщались с жильцами ближайших домов, — рассказала Светлана. — Они говорят, что здесь чуть ли не каждую неделю такие истории — кого-то избивают. Мы с коллегой в тот же день сняли побои и сходили в полицию. В отделе нам сказали, что необходимо еще заключение судмедэкспертизы по мужу, чтобы узнать тяжесть травм и понять, по какой статье возбуждать дело. Но это будет возможно только после того, как он выйдет из больницы. А до этих пор, видимо, надо оглядываясь и со страхом ходить вечерами по Ленинградскому проспекту.
По этому факту полиция проводит проверку.
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