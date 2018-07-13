Супруг Светланы до сих пор лежит в больнице в тяжёлом состоянии

В Дзержинском районе Ярославля произошло кровавое побоище. Били даже женщин. Среди пострадавших их двое, ещё один жестоко избитый мужчина в тяжёлом состоянии сейчас находится в больнице.

Всё произошло ночью в начале этой недели.

— Я работаю в салоне красоты, — рассказала Светлана Коханюк. — Иногда по просьбе клиентов приходится задерживаться, вот и в понедельник мы с коллегами закончили только часов в 10 вечера.



Женщины вышли из салона втроём и отправились посидеть в кафе на Ленинградском проспекте рядом с парком Победы.



— Из кафе мы вышли около полуночи, за мной приехал муж, — говорит Светлана. — Дошли до Панина и стали вызывать такси, чтобы разъехаться по домам.



Одна из коллег Светланы уехала, а она достала телефон, чтобы вызвать машину.



— Тут меня кто-то сильно схватил за волосы со спины, — рассказал женщина. — Я услышала только: «Что-то подраться даже не с кем! Скучно!».



Всё произошло внезапно. Муж бросился защищать супругу, ему-то и досталось больше всех. Напали двое мужчин. Как утверждает Светлана, им лет по 30, спортивного телосложения.

У обеих женщин синяки на лицах и теле

— Били профессионально, я занималась кикбоксингом и могу отличить такие удары, — говорит Светлана. — Павла били в основном по голове. Он лежал в луже крови. Когда его перевернули, мне стало плохо.

Всех троих увезли на скорой. У женщин множественные синяки на лице и теле, а супруг Светланы Павел до сих в тяжёлом состоянии в больнице.



— У него двойной перелом челюсти, выбиты зубы, перелом носа, пришлось накладывать шов на бровь, — рассказала Светлана.



Больше всего Светлану задело, что одного из напавших мужчин поймали полицейские и … отпустили.



— Он был весь в крови моего мужа, — говори женщина. — Когда полицейские к нему подошли, он заржал и сказал им, что просто испачкался. Его забрали в отдел, но потом просто отпустили, и теперь он продолжает разгуливать по улицам.



Мужчины напали неожиданно

Избитые люди обратились за помощью к ярославцам. Всех, кто стал свидетелем этой драки или снял её на видео, просят откликнуться.



— Мы уже пообщались с жильцами ближайших домов, — рассказала Светлана. — Они говорят, что здесь чуть ли не каждую неделю такие истории — кого-то избивают. Мы с коллегой в тот же день сняли побои и сходили в полицию. В отделе нам сказали, что необходимо еще заключение судмедэкспертизы по мужу, чтобы узнать тяжесть травм и понять, по какой статье возбуждать дело. Но это будет возможно только после того, как он выйдет из больницы. А до этих пор, видимо, надо оглядываясь и со страхом ходить вечерами по Ленинградскому проспекту.



По этому факту полиция проводит проверку.



Женщины уже сняли побои

Недавно сильно избили ярославского анестезиолога. Мужчина рассказал, за что на него накинулись соседи по даче.