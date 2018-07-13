Сегодня днём произошла авария на трассе М-8. У деревни Глебовское на полном ходу у грузовика разорвало колесо. 

У погрузчика лопнуло колесо 
У погрузчика лопнуло колесо 

Водитель погрузчика умело сумел отвести машину на обочину и никого не задеть. 

— У дальнобоя взорвалось колесо, диск отлетел вместе с резиной, — пишет автомобилист, ехавший следом. 

— Хорошо, что не во встречное авто, а то был бы ужас, — пишут пользователи соцсетей. 

Здесь повезло всем. Если бы колесо улетело в другую машину, последствия могли бы быть смертельными. 
Здесь повезло всем. Если бы колесо улетело в другую машину, последствия могли бы быть смертельными. 

Дымящееся колесо улетело на обочину и ещё долго остывало. 

Минувшей ночью взрывной хлопок во дворе услышали жители Дзержинского района.