На трассе под Ярославлем у грузовика взорвалось колесо во время движения
13 июля 2018 14:49
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Сегодня днём произошла авария на трассе М-8. У деревни Глебовское на полном ходу у грузовика разорвало колесо.
Водитель погрузчика умело сумел отвести машину на обочину и никого не задеть.
— У дальнобоя взорвалось колесо, диск отлетел вместе с резиной, — пишет автомобилист, ехавший следом.
— Хорошо, что не во встречное авто, а то был бы ужас, — пишут пользователи соцсетей.
Дымящееся колесо улетело на обочину и ещё долго остывало.
Минувшей ночью взрывной хлопок во дворе услышали жители Дзержинского района.
Фото: Регион-76 Ярославль / vk.com
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