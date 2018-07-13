Старые ушли, а на новых наложили табу: ярославскому «Шиннику» запретили брать игроков в команду
Российский футбольный союз запретил ярославскому «Шиннику» регистрировать новых игроков. Причиной стала задолженность клуба по премиям перед полузащитником Максимом Жестоковым, выступавшим за «черно-синих» в минувшем сезоне.
— Запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ярославского клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом, — рассказали в Российском футбольном союзе.
Теперь «Шиннику» нужно выплатить не только долг по премиям, но и проценты за задержку.
В межсезонье ярославскую команду покинули Артём Щадин, Михаил Земсков, Евгений Ятченко и Сослан Кагермазов. Ранее ярославский клуб покинули ещё шесть игроков. Контракт продлили с вратарём Дмитрием Яшиным и нападающим Эльдаром Низамутдиновым. Кроме того, в «Шинник» возвращаются несколько уже известных ярославским болельщикам игроков. Футбольный клуб подписал контракт с 26-летним защитником Евгением Стешиным и 29-летним защитником Валерием Цховребовым.
Календарь игр «Шинника»
1 тур (17 июля 2018 года, вторник) «Авангард» — «Шинник»;
2 тур (22 июля 2018 года, воскресенье) «Сибирь» — «Шинник»;
3 тур (29 июля 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Спартак-2»;
4 тур (04 августа 2018 года, суббота) «Факел» — «Шинник»;
5 тур (08 августа 2018 года, среда) «Шинник» — «Химки»;
6 тур (12 августа 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Ротор-Волгоград»;
7 тур (18 августа 2018 года, суббота) «Шинник» — «Зенит-2»;
8 тур (26 августа 2018 года, воскресенье) «Балтика» — «Шинник»;
9 тур (01 сентября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Олимпиец»;
10 тур (08 сентября 2018 года, суббота) «Армавир» — «Шинник»;
11 тур (15 сентября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Анжи»;
12 тур (19 сентября 2018 года, среда) «Шинник» — «СКА-Хабаровск»;
13 тур (23 сентября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Мордовия»;
14 тур (30 сентября 2018 года, воскресенье) «Тюмень» — Шинник;
15 тур (06 октября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Тамбов»;
16 тур (13 октября 2018 года, суббота) «Чертаново» — «Шинник»;
17 тур (20 октября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Луч-Энергия»;
18 тур (24 октября 2018 года, среда) «Томь» — «Шинник»;
19 тур (28 октября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Динамо-СПб/Сочи»;
20 тур (04 ноября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Сибирь»;
21 тур (10 ноября 2018 года, суббота) «Химки» — «Шинник»;
22 тур (14 ноября 2018 года, среда) «Шинник» — «Факел»;
23 тур (18 ноября 2018 года, воскресенье) «Спартак-2» — «Шинник»;
24 тур (24 ноября 2018 года, суббота) «Ротор-Волгоград» — «Шинник»;
25 тур (03 марта 2019 года, воскресенье) «Зенит-2» — «Шинник»;
26 тур (10 марта 2019 года, воскресенье) «Шинник» — «Балтика»;
27 тур (17 марта 2019 года, воскресенье) «Олимпиец» — «Шинник»;
28 тур (24 марта 2019 года, воскресенье)« Шинник» — «Армавир»;
29 тур (30 марта 2019 года, суббота) «Анжи» — «Шинник»;
30 тур (07 апреля 2019 года, воскресенье) «СКА-Хабаровск» — «Шинник»;
31 тур (13 апреля 2019 года, суббота) «Мордовия» — «Шинник»;
32 тур (20 апреля 2019 года, суббота) «Шинник» — «Тюмень»;
33 тур (24 апреля 2019 года, среда) «Тамбов» — «Шинник»;
34 тур (28 апреля 2019 года, воскресенье) «Шинник» — «Чертаново»;
35 тур (04 мая 2019 года, суббота) «Луч-Энергия» — «Шинник»;
36 тур (11 мая 2019 года, суббота) «Шинник» — «Томь»;
37 тур (19 мая 2019 года, воскресенье) «Динамо-СПб/Сочи» — «Шинник»;
38 тур (25 мая 2019 года, суббота) «Шинник» — «Авангард».