«Шинник» не может взять в команду новых игроков

Российский футбольный союз запретил ярославскому «Шиннику» регистрировать новых игроков. Причиной стала задолженность клуба по премиям перед полузащитником Максимом Жестоковым, выступавшим за «черно-синих» в минувшем сезоне.



— Запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ярославского клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом, — рассказали в Российском футбольном союзе.



Теперь «Шиннику» нужно выплатить не только долг по премиям, но и проценты за задержку.



В межсезонье ярославскую команду покинули Артём Щадин, Михаил Земсков, Евгений Ятченко и Сослан Кагермазов. Ранее ярославский клуб покинули ещё шесть игроков. Контракт продлили с вратарём Дмитрием Яшиным и нападающим Эльдаром Низамутдиновым. Кроме того, в «Шинник» возвращаются несколько уже известных ярославским болельщикам игроков. Футбольный клуб подписал контракт с 26-летним защитником Евгением Стешиным и 29-летним защитником Валерием Цховребовым.



Календарь игр «Шинника»



1 тур (17 июля 2018 года, вторник) «Авангард» — «Шинник»;

2 тур (22 июля 2018 года, воскресенье) «Сибирь» — «Шинник»;

3 тур (29 июля 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Спартак-2»;

4 тур (04 августа 2018 года, суббота) «Факел» — «Шинник»;

5 тур (08 августа 2018 года, среда) «Шинник» — «Химки»;

6 тур (12 августа 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Ротор-Волгоград»;

7 тур (18 августа 2018 года, суббота) «Шинник» — «Зенит-2»;

8 тур (26 августа 2018 года, воскресенье) «Балтика» — «Шинник»;

9 тур (01 сентября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Олимпиец»;

10 тур (08 сентября 2018 года, суббота) «Армавир» — «Шинник»;

11 тур (15 сентября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Анжи»;

12 тур (19 сентября 2018 года, среда) «Шинник» — «СКА-Хабаровск»;

13 тур (23 сентября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Мордовия»;

14 тур (30 сентября 2018 года, воскресенье) «Тюмень» — Шинник;

15 тур (06 октября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Тамбов»;

16 тур (13 октября 2018 года, суббота) «Чертаново» — «Шинник»;

17 тур (20 октября 2018 года, суббота) «Шинник» — «Луч-Энергия»;

18 тур (24 октября 2018 года, среда) «Томь» — «Шинник»;

19 тур (28 октября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Динамо-СПб/Сочи»;

20 тур (04 ноября 2018 года, воскресенье) «Шинник» — «Сибирь»;

21 тур (10 ноября 2018 года, суббота) «Химки» — «Шинник»;

22 тур (14 ноября 2018 года, среда) «Шинник» — «Факел»;

23 тур (18 ноября 2018 года, воскресенье) «Спартак-2» — «Шинник»;

24 тур (24 ноября 2018 года, суббота) «Ротор-Волгоград» — «Шинник»;

25 тур (03 марта 2019 года, воскресенье) «Зенит-2» — «Шинник»;

26 тур (10 марта 2019 года, воскресенье) «Шинник» — «Балтика»;

27 тур (17 марта 2019 года, воскресенье) «Олимпиец» — «Шинник»;

28 тур (24 марта 2019 года, воскресенье)« Шинник» — «Армавир»;

29 тур (30 марта 2019 года, суббота) «Анжи» — «Шинник»;

30 тур (07 апреля 2019 года, воскресенье) «СКА-Хабаровск» — «Шинник»;

31 тур (13 апреля 2019 года, суббота) «Мордовия» — «Шинник»;

32 тур (20 апреля 2019 года, суббота) «Шинник» — «Тюмень»;

33 тур (24 апреля 2019 года, среда) «Тамбов» — «Шинник»;

34 тур (28 апреля 2019 года, воскресенье) «Шинник» — «Чертаново»;

35 тур (04 мая 2019 года, суббота) «Луч-Энергия» — «Шинник»;

36 тур (11 мая 2019 года, суббота) «Шинник» — «Томь»;

37 тур (19 мая 2019 года, воскресенье) «Динамо-СПб/Сочи» — «Шинник»;

38 тур (25 мая 2019 года, суббота) «Шинник» — «Авангард».

