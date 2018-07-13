Сотрудников ресторана пытаются запугать именем главы города

Интересные истории рассказал владелец пивных заведений из Ярославля Ян Левин. Предприниматель детально описал схемы развода бизнесменов, с которыми столкнулся лично.



Нам нужны чай и взятка



Мошенники обещают облаву сотрудников МЧС с комплексной проверкой

Позавчера в пивной ресторан «Пинта» позвонил человек и представился офицером МЧС.



— У нас внеплановая проверка из Москвы, — сказал голос из трубки. — Вы в списке. Через час мы будем у вас, и с большой вероятностью закроем — нужно делать план.



— В рамках чего проводится проверка, есть ли предписание, на основании чего формировался список проверяемых? — посыпались в ответ вопросы у сотрудников заведения.



— Вы ещё осмеливаетесь задавать подобные вопросы? — возмутились на другом конце провода. — Вы понимаете, мы сегодня закрыли уже три ресторана. Вы — следующие.



— Ну приезжайте, что мы можем сделать?



— В том то и дело, что можете. Сейчас обед, и мы вместо поездки к вам можем спокойно посидеть вместе в кабинете, поболтать. Нас шесть человек, нужно для всех купить кофе, чайку, конфет, может и не только, ну вы понимаете, о чём я?



И дальше «ревизор» стал рассказывать, как и куда нужно перевести деньги.



— Как только мы услышали, что нам нужно кому-то на карту переводить деньги, сразу поскучнело — опять развод, — подытожил владелец пивного заведения Ян Левин. — Естественно, никто к нам не приехал.



Наш мэр — человек привередливый



Неизвестные по телефону говорят, что желающий выпить коньяка мэр уже в пути

Ещё один случай произошёл в другом заведении предпринимателя. Там мошенники замахнулись на самое доброе и светлое, что есть у нашего города Ярославля — на нашего мэра. Две недели назад в «Брюгге» позвонил человек, который представился помощником главы города.



— К вам в ресторан с большой и важной делегацией едет пообедать мэр города Ярославля Владимир Слепцов, — предупредил сотрудников заведения звонящий.



— Что же нам нужно сделать перед визитом большой и важной делегации? — спросили в ресторане.



— Всё в порядке, не переживайте, мэр в хорошем настроении и благодушен, — успокоили неизвестные. — Нужно сделать лишь одну вещь перед визитом: приобрести коньяк. Но мэр пьёт исключительно дорогой коньяк определённой марки, а не это там всякое для простолюдинов, что у вас наливают в кафе. У нас схвачен этот вопрос — постоянно сталкиваемся. Коньяк забронируем у поставщика, они сделают скидку, и через 10 минут привезём. С вас 17 тысяч рублей. Можете на карту. Главное успеть до визита! Осталось 20 минут.



Услышав, что нужно переводить куда-то деньги, сотрудники ресторана поскучнели. Они поняли, что это развод. Но на всякий случай позвонили своим знакомым в мэрию. Ну, а вдруг и правда?



— Вы что, смеётесь? Кому вы нужны? — улыбнулись в городской администрации.



Будьте бдительны



Полицейские борются с мошенниками, но что они могут поделать, когда люди сами отдают кому попало деньги

В главном управлении МЧС России по Ярославской области рассказали, что никаких столичных проверяющих сейчас в Ярославле нет. О плановых проверках сотрудники ведомства предупреждают официально за три дня любым доступным способом - письмом, факсом или через курьера. Также специалисты МЧС могут нагрянуть с проверкой по чьему-либо заявлению. Но в этом случае вообще никто предупреждать предпринимателя о проверке не будет.

А вот мэр на самом деле может заехать в любое кафе. И даже без предупреждения. Но никаких денег ни на коньяк, ни на что другое его помощники ни у кого не просят. Владимир Слепцов, как и любой другой человек, может сделать заказ по меню, а, если ему не понравится выбор напитков или блюд, он просто сходит в другое заведение.

В правоохранительных органах говорят, что сейчас появилось очень много разных видов мошенничества.



— Ни в коем случае нельзя доверять незнакомым людям и тем более передавать какие-либо ценности, — предупреждают сотрудники управления МВД России по Ярославской области. — Особенно стоит объяснять это детям и пожилым людям.



Например, совсем недавно в Ярославле мошенники разводили девочек-подростков прямо на улице. Причём по очень изощрённой схеме. Обо всех попытках мошенничества следует сообщать в полицию.

