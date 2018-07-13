Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля Владимир Слепцов снова ругал подчинённых и подрядчиков. На этот раз досталось дорожникам, занимающимся нанесением разметки.

В Ярославле каждый год заново рисуют разметку

— Мы не для красоты рисуем. По линии ГИБДД есть вопросы, в вечернее время вообще не видно разметку, светоотражения нет, — ругался мэр. — А оно должно быть, это прописано в документации. Почему я должен вам давать поручения? Вы должны шуршать, в противном случае вы просто не получите деньги, я не могу оплачивать такую работу.

В Ярославле тратят около 16 миллионов рублей в год на дорожную разметку.

Представитель подрядчика пытался ответить, почему так вышло.

— Те пешеходники, по которым есть предписания, это было в мае, и мы перекрашиваем, — сказал представитель подрядчика.

Но мэра этот ответ не устроил. Владимир Слепцов потребовал за выходные нарисовать всю необходимую разметку в Ярославле, причём со светоотражением.

В Ярославле разметку действительно приходится рисовать каждый год. Ведь бывали случаи, когда она стиралась за два дня после нанесения. Мы разбирались, почему так происходит, и сколько на самом деле она должна держаться.