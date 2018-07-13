Ярославская область зарастает ядовитым борщевиком. Раньше его белые зонтики виднелись в основном на обочинах междугородных трасс. Сегодня борщевик пробрался во дворы ярославцев. Сорняк растёт под окнами домов и даже в парках.

Борщевик растёт уже во дворах

На общегородской пятничной планёрке мэр Ярославля потребовал с глав районов отчитаться о том, как они борются с сорняком. И чиновники признали, что не знают, как вывести из города борщевик.

— В местах, где было скошено, он опять вырастает. И очень быстро. За две недели стоит уже взрослое растение, — говорят специалисты из администрации Дзержинского района. — Гербициды мы не можем использовать. Они не дают гарантии, что в следующем году борщевик не вырастет здесь снова. На обработанной территории и в радиусе 10 метров не будет расти трава. Борщевик будет, а всё остальное — нет.

Прогулка по двору может закончиться ожогами второй степени

Глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов сказал, что обращался в правительство области, но там тоже ещё не придумали, как бороться с массовыми зарослями борщевика в области.

— Мы в 21 веке живем, в других городах России с ним как-то справляются. Косите хоть каждый день. Принимайте решения, встречайтесь с агрономами. Иначе он заполонит весь Ярославль, — отрезал мэр Владимир Слепцов.

Сейчас заросли борщевика вблизи жилых домов контролируют районные администрации. Если вы увидели ядовитый сорняк, то обращайтесь именно туда с требованием избавиться от растения. Чиновники намерены также снимать верхний слой земли в особо проблемных местах.

Так, уже сыплются жалобы из Красноперекопского района, где заросли борщевика заполоняют парк «Нефтяник». Страдает и Заволжский район, где больше всего полей и лесов, на которых распространяется сорняк.

Листья и плоды борщевика содержат фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолету. После соприкосновения кожи с соком растения на ней появляются ожоги второй степени с пузырями, заполненными жидкостью. В солнечные дни эффект усиливается и ожоги проявляются быстрее и сильнее. Отмечались случаи наступления слепоты при попадании сока борщевика в глаза. При поражении соком борщевика больше 80% кожи наступает смерть.

Сегодня самые большие проблемы с борщевиком испытывает Рыбинский район. Уже несколько лет власти ежегодно выделяют деньги на борьбу с ним.