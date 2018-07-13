Машину остановил забор

Вчера днём возле парковки у «Глобуса» автомобилисты и пешеходы стали свидетелями необычного происшествия. Внезапно без водителя поехала «Лада-Гранта».

Водителям, проезжающим в это время по проспекту Машиностроителей в Ярославле, пришлось уступить дорогу восставшей машине. «Гранта» пересекла проезжую часть и уткнулась в забор.

Произошедшее снял на видеорегистратор проезжавший мимо водитель и выложил видео в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

— Будущее настало! — написал Евгений Хитров. — Беспилотник напротив «Глобуса».

Ярославцы принялись шутить над роликом.

— Это восстание! — написал автомобилист Максим Малкин.

— Программа по завоеванию всего живого немного зависла, — прокомментировал Андрей Шустов.

— Новая модель «Теслагранта», — пошутил Андрей Гущин.

Автомобилисты города активно обсуждают ещё одну необычную тему. Ярославский чиновник предложил запретить повороты налево.

