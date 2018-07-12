С девочкой всё хорошо

Волонтёры нашли Марину Козловскую, которая пропала накануне в Тутаеве.



Оказалось, что Марина большая любительница путешествовать. И хотя ей всего 11, может самостоятельно доехать из Тутаева в другой город. Или дойти пешком из родного города до областного центра.



— Пока полиция отрабатывала Тутаев, мы взяли на себя торговые центры Ярославля, где ребенок любит бывать, трассу до Тутаева, маршрутки Ярославль — Тутаев. Около полудня получили подтверждение: да, девочка уехала в Ярославль, это видно на записях камер наблюдения. И в то же время на горячую линию поступают свидетельские показания о том, что вчера девочку видели в Дзержинском районе, — рассказывают в «ЯрСпасе».



Волонтёры, прочёсывая Ярославль, заметили ребёнка, подходящего под описание потеряшки.



— Смотрим, девочка идет. И по всему — наша! Орём водителю: «Тормози!». Резко останавливаемся, почти на ходу выскакиваем из машины, бежим. Самое интересное, что ребенок абсолютно коммуникабелен, сразу пошла на контакт, села к нам в машину, — рассказали волонтёры.



Марину отвезли в Тутаев. Сейчас она с мамой.

