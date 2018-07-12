На камеры городской системы видеонаблюдения «Безопасный регион» попали кадры ДТП, произошедшего вчера на перекрёстке Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой. На них видно, как огромный трактор переезжает легковой «Шевроле».



— Просто вдоль и поперек переехал, даже не заметил, — пишет в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Малков.



Трактор выезжал на перекрёсток под зелёный сигнал светофора

Пользователи интернета, посмотревшие видео, также отметили, что «Шевроле» вывернула с Ленинградского проспекта на запрещающий сигнал светофора, а трактор ехал на зелёный. Вероятно, водитель трактора попросту поздно заметил легковушку.



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