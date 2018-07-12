Выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут в сентябре в единый день голосования

В Ярославской области завершается приём документов от кандидатов в депутаты региональной думы. На данный момент выдвинулись больше 300 кандидатов, но победить в выборах за места в областной думе смогут только 50. Обойдётся ли эта предвыборная гонка без «чёрных» технологий, скандалов и судов? Увы, уже нет.

Одну из партий выкинули с выборов через суд, у других кандидатов возникли серьёзные претензии к областной избирательной комиссии. Кто не дойдёт до единого дня голосования? Разбираемся в материале.

Минус одна партия



Представители ярославского «Яблока» уже несколько дней проводят в суде

Вчера в суд вынес решение о снятии с предвыборной гонки кандидатов, которые идут по списку от партии «Яблоко». Поводом послужили иски «Коммунистов России» и ЛДПР, которые увидели нарушение закона в том, что их кандидаты были выставлены не на всех округах, а лишь на 23 из 25. Тем не менее в избиркоме говорят, что эти люди по-прежнему являются кандидатами в депутаты Ярославской областной думы.



— Решение суда в законную силу не вступило, и у партии «Яблоко» есть возможность оспорить это решение, — рассказал председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. — И пока решение суда не вступит в законную силу, мы не в праве никого снимать. На сегодняшний день зарегистрированные по партийным спискам от «Яблока» люди по-прежнему считаются кандидатами.



Сейчас «яблочники» прикладывают все усилия, чтобы оставить фамилии своих кандидатов в бюллетенях. Получится ли у них это сделать, станет известно уже в ближайшие дни.

Некоторые политологи говорят о том, что вся эта история, — происки партии власти.



— «Коммунисты России» и ЛДПР — это спойлеры ярославского отделения «Единой России». Первые ещё с прошлых выборов, а вторые — с этих, — уверен политолог Григорий Моднов. — Если списочники «Яблока», которые вполне могли бы попробовать взять один мандат, слетят, то это будет очередным плохим звонком для предвыборного процесса в регионе в целом. Считаю это вредоносным, так как обесценивается труд политтехнологов средней руки. Формально процедура верна, но фактически, повторюсь, вредоносна.



Не все дойдут до выборов



В избиркоме обещают, что если кто-то из кандидатов и не дойдёт до выборов, то не из-за того, что зарегистрировался 13 числа

В свою очередь, у ярославских оппозиционеров появились претензии и к местному избиркому.



— В избирательной комиссии Ярославской области неправильно составили календарь выборов, — заявил кандидат Илья Шестериков. — По их расчетам, конец регистрации 13 июля, а по федеральному закону — 12 числа. Часть кандидатов специально откладывает регистрацию до последнего дня, чтобы конкуренты не выставили, например, однофамильцев. Теперь у них могут быть проблемы, потому что по закону они обязаны в сроки открыть и избирательный счет.



Но в самом избиркоме вообще не видят никакой почвы для обсуждения этого вопроса.



— Календарь составлен законно, дату сверяли с Центризбиркомом, — заверил Олег Захаров.



Специалисты по делам предвыборным не думают, что избирательная комиссия специально хочет таким образом отказать кому-то из кандидатов в регистрации.



— У меня нет оснований не доверять Олегу Захарову, — отметил политолог Григорий Моднов. — Он очень серьёзный профессионал и порядочный человек. Если он так говорит, то, скорее всего, так и есть. Что до самой технологии оттяжки регистрации, то обычно этим пользуются провластные структуры, чтобы выставить самодвидвиженцев против тех, кто выиграл праймериз, но не отвечает видению исполнительной власти на тему того, как должен выглядеть парламент. Или чтобы закончить расторговку округов с псевдо-оппозиционными партиями и кандидатами или с сильными реальными оппозиционерами.



Я ничего не обещаю



Кандидат Дмитрий Петровский вместо обещаний рассказывает о своей врачебной практике

По итогам сентябрьский выборов депутатами Ярославской областной думы станут 50 человек — 25 — по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Уже сейчас зарегистрировано более 300 желающих побороться за мандат. Чтобы пробиться в депутаты, нужно что-то хорошо пообещать своим избирателям. Одни уверяют, что смогут добиться отмены повышения пенсионного возраста; кто-то уверен, что обеспечит людей банями; а есть и те, кто вовсе ничего не обещает. Корреспонденты 76.ru узнали, какими обещаниями кормят ярославцев кандидаты в депутаты.



Выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут 9 сентября в единый день голосования.

