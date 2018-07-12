Квартира, где полыхал пожар, сильно выгорела

Сегодня ночью в Ярославле произошёл пожар в брагинской девятиэтажке. В доме № 50 по улице Елены Колесовой около полуночи загорелась одна из квартир.



— Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного от жителей этого дома, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — На пожар выезжали 12 единиц техники. Из здания было эвакуировано 20 человек. Пламя удалось локализовать за два часа. Потом пожарные ещё проливали место, где полыхал огонь.

Уже появилась первая информация о пострадавших. Известно, что ожоги получил 55-летний хозяин квартиры, откуда и начался пожар. Спасатели говорят, что серьёзно от огня пострадало имущество только в этой квартире — сгорела мебель, и теперь здесь нужен ремонт.



Причину пожара теперь предстоит выяснить специалистам Госпожнадзора.

