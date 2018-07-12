Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский

Этой осенью ярославцам снова придётся выбирать. 9 сентября мы будем голосовать за депутатов Ярославской областной думы. Эти выборы важны для нас, потому что мы выбираем тех людей, которые в ближайшие 5 лет будут принимать все самые важные законы в регионе. Именно депутаты областной думы принимают и отменяют дополнительные льготы, принимают законы о том, как мы можем выбирать мэров городов, распределяют миллиарды бюджетных рублей на культуру и спорт, дороги и бизнес, медицину и ЖКХ.



Депутатами станут только 50 человек. Хотя уже сейчас партии выдвинули 261 кандидата по списку и ещё 20 человек выдвинуты по одномантатным округам и самовыдвиженцами.



Чтобы пробиться в депутаты, нужно что-то хорошо пообещать своим избирателям. Что обещают кандидаты в облдуму, узнал 76.ru.



Депутат должен быть осязаем



Новое лицо на арене ярославской политики — 32-летний Евгений Чуркин. Сейчас он занимает пост руководителя проектного офиса программы «Решаем вместе». А хочет стать депутатом областной думы по Дзержинскому району, где он идёт на выборы в паре с действующим депутатом Романом Фомичёвым.



Евгений Чуркин (слева)

— Округ, по которому я участвую в выборах, единственный из 3 округов в Дзержинском районе, интересы которого предыдущие 5 лет в действующем созыве представлял один депутат. Такая, если так можно выразиться, несправедливость, естественным образом влияла на внимание к нему со стороны региональной власти. Как говорят, один в поле не воин. При этом та часть территории Брагино требует особого внимания, остро стоят ряд вопросов, над решением которых я твёрдо намерен работать. Речь идёт и о благоустройстве общественных территорий — в первую очередь о Павловской роще. Напомню, что ее благоустройство поддержали более 40 тысяч человек. Что не даёт права упускать из вида этот остро стоящий вопрос, — сказал Евгений Чуркин. И добавил. — Депутат должен быть осязаем и доступен, это нужно брать за основу.



Урезать зарплату депутата



Как он будет добиваться своей инициативы, сложно представить. Кандидат от «Справедливой России», 60-летний Анатолий Каширин готов включить в свою предвыборную программу особенное предложение.



Анатолий Каширин

— Я отношусь к разряду тех людей, которые получают кайф, делая какое-то доброе дело. Быть депутатом — это дополнительная возможность помогать людям. Поэтому я готов в своей программе предложить первым пунктом урезать зарплату депутата, оставив её в пределах средней по области, — высказался Анатолий Каширин. — Мне непонятны депутаты-бизнесмены, которые идут в думу, переписывая бизнес на родных и близких, и ещё получают там зарплату.



Кстати, на предвыборную кампанию депутат может потратить по закону до 15 миллионов рублей. Партия, выдвигающая список депутатов, до 100 миллионов рублей.

Не повышать пенсионный возраст



69-летний действующий депутат облдумы Александр Воробьёв уже 20 лет в политике. И коммунист точно знает, что предложить избирателю.



Александр Воробьёв — лидер коммунистов в Ярославской области

— В этом году будет 20 лет рабочего пикета, где я был координатором протестного движения, бился за права трудового народа. С тех пор продолжаю этим заниматься. В теме сегодняшнего дня мы собираем подписи против пенсионной реформы, — рассказал Александр Воробьёв. — Одним из моих направлений работы также являются проблемы обманутых дольщиков, точечной застройки по городу. Мы несколько раз уже вносили законопроект по детям войны и продолжим его отстаивать.



Общественные бани районам



Действующий депутат от партии ЛДПР 29-летний Андрей Потапов снова собирается идти на выборы. Для своих избирателей у него есть конкретные предложения.



Андрей Потапов — лидер ЛДПР в Ярославской области

— Считаю, что нужна народная программа по общественным баням, как у нас была по ремонту сельских клубов. Я иду по Даниловскому Первомайскому и Любимскому районам. И эта проблема там актуальна, — говорит молодой депутат. — В следующем созыве мы должны вернуть выплату матерям, которую они получали до достижения ребёнком 1,5 лет. А тем, кто не смогли устроить в детский сад ребенка, мы должны вернуть поддержку, которая у нас была в 5 000 рублей. Мы должны пересмотреть пресловутый взнос за капремонт, сделать поблажки нашим гражданам. У нас и так повышается плата в связи с тарифом за вывоз мусора.

Написать много законов



Кандидат от партии «ПАРНАС» 43-летний Василий Цепенда планирует посвящать работе в областной думе всё своё время.



Василий Цепенда

— Мы самые законопишущие депутаты, самые общающиеся с людьми. Мы позже всех уезжаем из думы. И в следующем созыве будет также, только нас будет больше, — говорит Василий Цепенда. — Для нас человек — это главное. Его потребности, его желания и его уровень жизни.



Как депутата-оппозиционера Василия Цепенду часто можно видеть на митингах. Он стал соорганизатором ещё одной акции, которая пройдет 23 июля.

Вернуть родовые поместья

На выборы в областную думу выставляет своих кандидатов новая в регионе «Родная партия». Одно из основных заявлений партии — узаконить родовые поместья, а также создавать целые поселения из таких поместий, разрабатывая под них отдельный генплан. Правда, сторонники партии в Ярославской области развить эту идею не смогли.

Василий Кокорин

— Я сейчас не очень готов ответить, зачем иду в областную думу. Очень много дел, суеты. Перезвоните позже, — ответил по телефону кандидат Василий Кокорин.

Ничего



Среди кандидатов от партии «Единая Россия» — 47-летний хирург-онколог Дмитрий Петровский, который меньше года назад избрался в депутаты муниципалитета Ярославля. А теперь уже собрался на уровень повыше.



— Я не хочу никому и ничего обещать. Как врач я, прежде всего, буду относиться к избирателям так, как я бы хотел, чтобы ко мне относился избранный мной депутат. Я всегда следовал этим словам Гиппократа, и как депутат стараюсь, и буду дальше стараться следовать им. Я могу сказать, что если врач обещает больному что-то, то это мошенник. Думаю, это касается большинства сфер деятельности человека, в том числе и депутатства, — высказался Дмитрий Петровский. — Поэтому я бы не хотел обещать. Если бы все обещания кандидатов в депутаты той или иной ветви власти превратились бы в дела, то, как сказал Долматовский, «И на Марсе будут яблони цвести!». К сожалению, пока не цветут.



Тем не менее кандидат в облдуму собирается работать с уставом территориального фонда обязательного медицинского образования, сделать медицинскую помощь доступной на деле, а зарплаты медиков реально, а не номинально соответствующими майским указам президента.

Кстати, Дмитрий Петровский уже отличался неординарными выходками. Весной он потоптался на своём айпаде, протестуя против американских санкций.