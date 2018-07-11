В Ярославской области «Газель» сбила пешехода: мужчина погиб
11 июля 2018 09:58
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Вчера в 22:30 на трассе М-8 в деревне Шалаево произошло ДТП. «Газель» насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу.
— Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу, — рассказали очевидцы.
На улице было уже темно, водитель «Газели» слишком поздно заметил пешехода, не успел затормозить. От полученных травм мужчина скончался.
В начале июля страшную аварию на Добрынинском мосту сняли камеры наружного наблюдения. Мужчина решил перебежать дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода и выскочил прямо под колёса «Хёндая».
Фото: Александра Савельева
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