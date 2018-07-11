Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Вчера в 22:30 на трассе М-8 в деревне Шалаево произошло ДТП. «Газель» насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу.

— Мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу, — рассказали очевидцы.

На улице было уже темно, водитель «Газели» слишком поздно заметил пешехода, не успел затормозить. От полученных травм мужчина скончался.



В начале июля страшную аварию на Добрынинском мосту сняли камеры наружного наблюдения. Мужчина решил перебежать дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода и выскочил прямо под колёса «Хёндая».

