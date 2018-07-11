С машиной пришлось расстаться

Ярославец взял в аренду гараж, но собственнику помещения не платил. Наконец владельцу гаража это надоело. Он обратился в суд.



Судебные приставы несколько раз предупреждали мужчину, что долги надо погасить, но тот не предпринимал ничего.



— В присутствии понятых собственник имущества открыл гаражные ворота. Выяснилось, что должник хранил в нём машину. По словам соседей, мужчина жил с женщиной, которая отдала ему автомобиль. В скором времени влюбленные разошлись, а автомобиль мужчина оставил себе. Машину эвакуировали, производство окончили фактическим исполнением, а машина вернулась собственнице, — рассказали в Службе судебных приставов по Ярославской области.

