Никита ночевал в гараже

16-летний мальчик, который пропал 29 июня, нашёлся. Об этом рассказал младший брат подростка.



Пропавшего Никиту Ерёмичева искали всем городом. Постоянно приходили сообщения, что мальчика видят в разных местах города.



— Сейчас он дома. Никита ночевал в гараже, он был там вместе с друзьями. Родители его наказали, — рассказал младший брат подростка Сергей.



Волонтёры «Ярспаса» также подтвердили, что Никиту нашли.

