Родители наказали: где нашли пропавшего 16-летнего подростка
10 июля 2018 21:10
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16-летний мальчик, который пропал 29 июня, нашёлся. Об этом рассказал младший брат подростка.
Пропавшего Никиту Ерёмичева искали всем городом. Постоянно приходили сообщения, что мальчика видят в разных местах города.
— Сейчас он дома. Никита ночевал в гараже, он был там вместе с друзьями. Родители его наказали, — рассказал младший брат подростка Сергей.
Волонтёры «Ярспаса» также подтвердили, что Никиту нашли.
Фото: Никита Ерёмичев/Vk.com
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