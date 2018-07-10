На этом месте с утра не работал светофор

На развязке возле Лесных полян не смогли разъехаться три машины. В ДТП попали «Лада-Калина», «Форд-Фьюжн» и УАЗ.





От удара «Форду» смяло капот, а УАЗ и вовсе опрокинуло.



— УАЗ лежит на боку, — рассказал очевидец Ярослав Мазур. — На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и машина медицины катастроф. Там с самого утра не работает светофор. ДТП произошло из-за того, что люди не умеют ездить при неработающем светофоре.

На месте ДТП стоит машина медицины катастроф

По словам очевидцев, «Форд» выезжал со второстепенной и не пропустил двигающийся по главной дороге УАЗ, «Калину» только немного зацепили после столкновения.





К счастью, обошлось без жертв. Рану руки получил водитель УАЗа, ему оказали помощь.

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